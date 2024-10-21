جامعة "براون": أميركا أنفقت 17,9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ 7 تشرين

لفتت وكالة "أسوشيتد برس"، أنّ قبل الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة في 7 تشرين الأوّل 2023، بلغت المساعدات العسكريّة الأميركيّة لإسرائيل نحو 3,8 مليار دولار سنويًّا، بموجب اتفاق تمّ توقيعه في عهد إدارة الرّئيس الأميركي السّابق باراك أوباما"، موضحةً أنّ "ذلك يمثّل ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب، والّذي يذهب معظمه إلى شركات الدّفاع الأميركيّة".

وأشارت، إلى أنّ "منذ أن بدأت الحرب في غزة وأدّت إلى تصاعد الصّراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أنفقت الولايات المتّحدة رقمًا قياسيًّا قدره 17,9 مليار دولار على الأقل، على المساعدات العسكريّة لإسرائيل، وفقًا لتقرير حول مشروع تكاليف الحرب في جامعة "براون" الأميركيّة، الّذي صدر في ذكرى هجمات حركة "حماس" على إسرائيل".

وذكرت الوكالة أنّ "بعيدًا عن المساعدات العسكريّة البحتة، قدّمت الولايات المتّحدة دعمًا ماليًّا حاسمًا لإسرائيل في أوقات الاضطرابات. وقد وافق الكونغرس في عام 2003، على ضمانات ائتمانيّة بقيمة تسعة مليارات دولار، تسمح لإسرائيل بالاقتراض بأسعار معقولة، بعد أن عانى الاقتصاد خلال ما يُسمّى بالانتفاضة الثّانية أو الانتفاضة الفلسطينيّة".