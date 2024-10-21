مستشفى زيف في صفد: استقبلنا 15 مصابا من منطقة القتال في الشمال خلال الليلة الماضية

أشار مستشفى "زيف" في صفد، إلى "أنّنا استقبلنا 15 مصابًا من منطقة القتال عند الحدود الشّمالّية مع لبنان، خلال اللّيلة الماضية".
وكان قد أعلن "حزب الله" في بيانات عدّة، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مساء يوم الأحد 2024-10-20، مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخيّة، كما استهدفوا مربض مدفعيّة العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخيّة، قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخيّة، تجمّعًا لقوّات العدو في موقع المالكية بصلية صاروخيّة، تجمّعًا لقوّات العدو في الحارة الشّرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة؛ ومربض بيت هلل بصلية صاروخيّة".
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