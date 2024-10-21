افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة انصار اليوم الى وقوع عدد من الاصابات بين مسعفي الهيئة الصحية الاسلامية بعدما استهدفتهم مسيرة معادية بغارة على مركزهم في البلدة بعدد من الصواريخ الموجهة . وتسببت الغارة باضرار كبيرة في المركز وبعدد من سيارات وآليات الاسعاف والدفاع المدني وجرافة للهيئة الصحية الاسلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة عدد من مسعفي الهيئة الصحية الاسلامية جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة انصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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