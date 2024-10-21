تكنولوجيا: هاتف Redmi القادم سيأتي بمستشعر بصمات بالموجات فوق الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كوالكوم للإعلان رسميًا عن الجيل الجديد من شرائح الهواتف المحمولة الرائدة في 21 أكتوبر خلال حدث Snapdragon Summit.

من المتوقع أن تُطلق الشريحة الجديدة تحت اسم Snapdragon 8 Elite، مما سيؤدي إلى موجة جديدة من الهواتف الرائدة في السوق. ومن بين هذه الهواتف، من المتوقع أن تحتوي سلسلة Redmi K80 على هاتف ذكي واحد على الأقل مزود بهذه الشريحة المتطورة.

مع ذلك، تشير تسريبات من Digital Chat Station إلى أن طراز Redmi K80 القياسي لن يكون مزودًا بشريحة كوالكوم الجديدة بحجم 3 نانومتر. وبدلاً من ذلك، سيحتوي الجهاز على Snapdragon 8 Gen 3، وهو أمر ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الطراز القياسي من سلسلة K70 تم إطلاقه أيضًا مع الشريحة الرائدة من الجيل السابق.

من الممكن أن يكون Redmi K80 Pro هو الهاتف الذي سيأتي مع معالج Snapdragon 8 Elite. من ناحية أخرى، قد يتم تجهيز هاتف K80 Ultra بمعالج Dimension 9400+.

ورغم أن الطراز القياسي في سلسلة K80 قد لا يحتوي على الجيل الجديد من المعالج، إلا أن Digital Chat Station تشير إلى أن هذا الطراز سيظل يحتوي على ميزات متقدمة.

من بين هذه الميزات، يُشاع أن الهاتف سيأتي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وهو ما يعتبر ترقية كبيرة مقارنة بماسح البصمات أسفل الشاشة الموجود في هواتف سلسلة Redmi K70.

كما أشار المصدر إلى أن هاتف K80 القياسي سيحتوي على شاشة مسطحة، وهو اتجاه يتزايد بين الهواتف الرائدة الصينية التي تعمل بنظام أندرويد.

وسبق أن لمح وانغ تنغ، المدير العام لشركة Redmi، إلى أن سلسلة Redmi K80 سيتم وضعها في منافسة أقوى بالسوق مقارنةً بسلسلة K70. ومع ذلك، هناك توقعات بزيادة الأسعار في السلسلة الجديدة، حيث قد يشهد طراز Pro أكبر ارتفاع مقارنة بسابقه، وفقًا لما ذكرته Digital Chat Station في تقارير سابقة.

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