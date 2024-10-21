إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في بولونيا جراء هطول أمطار غزيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اضطر عدة آلاف من الأشخاص إلى إخلاء منازلهم جراء الأمطار الغزيرة في شمال إيطاليا، حيث أمضى نحو 2000 شخص في بولونيا والمناطق المحيطة بها، ليلتهم في ملاجئ الطوارئ أو مع أفراد من العائلة.

وغمرت المياه عدة شوارع، وتوفي شخص داخل سيارته جراء مياه الفيضانات.

وتعرضت منطقة إميليا رومانيا، وعاصمتها بولونيا، لعواصف تسببت في أضرار تقدر بملايين اليورو. وشهدت مناطق في جنوب إيطاليا، ومنها كالابريا وصقلية، فيضانات في مراكز المدن خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحسّن الوضع خلال الأيام القادمة.

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