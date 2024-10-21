القوات البحرية تختتم مشاركتها في التمرين البحري الجوي "ميدوزا 13" باليونان

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وأوضح قائد التمرين العقيد البحري الركن فهد الحميدي العتيبي، أن التمرين اشتمل على مرحلتين نظرية وعملياتية قُدمت فيهما محاضرات، ونُفذت عمليات عسكرية، وأخرى عسكرية مدنية، وعمليات معلومات، وهجوم برمائي، وإجلاء للمدنيين، وحماية لحرية الملاحة.وأضاف أن وحدات القوات البحرية المشاركة في التمرين ممثلة في وحدات الأمن البحرية الخاصة، ومشاة البحرية، وسفن جلالة الملك، وطيران القوات البحرية، أظهرت احترافية وجاهزية عالية في التمرين، وخرجت بنتائج إيجابية تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر.وأشار العقيد البحري الركن فهد العتيبي أن التمرين حقق جميع أهدافه من بناء التحالفات والتعاون الأمني المشترك لتعزيز أمن البيئة البحرية، وإدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام الأسلحة الحديثة، والتنسيق بين الوحدات لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسرح العمليات ضد التهديدات.