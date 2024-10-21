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"الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات الحُرّث ، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 12 مساءً وتستمر حتى 9 مساءً.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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