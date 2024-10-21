الامارات | قطار يسحق طفلة مصرية وشقيقها خلال ذهابهما الى المدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث مروع لقي طفلان شقيقان مصرعهما دهساً أسفل عجلات قطار أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد إلى المدرسة بقرية "البليدة" جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل أنه وخلال توجه الطفل مصطفى عيد سالم علي، مع شقيقته حنين إلى المدرسة حاولا عبور السكة، لينتهيا جثتين هامدتين.

ونقل جثمانا المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وقبل يومين كان طفل مصري قد سحقه قطار أيضا في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة. وتبين أن الطفل البالغ 4 سنوات من العمر كان يُطيّر طائرة ورقية بالقرب من السكة الحديد ولم ينتبه إلى مرور القطار أثناء انشغاله بالطائرة وتوجيهها.