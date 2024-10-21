حمية: المرافق تخضع لمراقبة الدولة ونعمل على تحييدها عن أي ضرر لأنها رئة لبنان

أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، إلى أنّه "يتمّ تكوين ملف كامل بالأرقام من أجل مؤتمر باريس لدعم لبنان، المقرّر عقده في 24 الحالي".

وأوضح، في تصريح تلفزيوني، أنّ "اجتماعات اليوم تدور حول 4 عناصر، وهي تأمين المياه إلى مراكز الإيواء، التّدفئة، الكهرباء والأمن الغذائي"، مؤكّدًا أنّ "المرافق اللّبنانيّة تخضع لمراقبة الدّولة، وفي موضوع معبر المصنع الحدودي نحن ننسّق مع الدّولة من أجل معالجته، ونعمل على تحييد المرافق عن أيّ ضرر لأنّها الرّئة الأساسيّة للبنان".