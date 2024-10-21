"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على الخيام وغارات استهدفت العديد من البلدات الجنوبية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا متواصلًا منذ السّادسة صباحًا على بلدة الخيام"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي شنّ غارة على معمل تجميع جفت الزيتون في بلدة أنصار، بالإضافة إلى أنّ غارات إسرائيليّة استهدفت بلدات جويا، دير إنطار، النبطية، كفركلا، عيترون، مارون الراس، العديسة، يحمر الشقيف، أرنون، عربصاليم وبرعشيت".

ولفت إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي كان قد استهدف مساء أمس، فروع مؤسّسة "القرض الحسن" في النبطية وحومين الفوقا والعاقبية- مفرق البيسارية وبئر السلاسل".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت بلدة كفرحونة ومرتفعات الجبور قرب ميدون في البقاع الغربي".