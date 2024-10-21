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أشار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر في روما، إلى "أنّني شعرت بقلق الفاتيكان العميق لتدهور الأوضاع في لبنان، لا سيّما مصير 16 قرية مسيحيّة في جنوب لبنان، إضافةً إلى المراوحة السّياسيّة وعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة".
ولفت إلى "أنّني لمست رغبة الفاتيكان بمساعدة لبنان على تخطّي هذه الأزمة، وتوافقنا على ضرورة وقف المعاناة والقتل"، موضحًا أنّ "الكاردينال غالاغر قد أبلغني بأنّه معجَب بقدرة الفرد اللّبناني على التّألّق والنّجاح، بالرّغم من كلّ الصّعاب الّتي يعيشها لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى غالاغر: شعرت بقلق الفاتيكان لتدهور الأوضاع بلبنان والرغبة بمساعدته لتخطي الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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