الاقتصاد

متحدث ‎أمانة جدة: يفترض أن تحصل جميع المباني على رخصة بناء ويمنع البناء بدون رخصة نظامية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أنه حتى الآن تم إزالة 33 موقعا بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع.

 

وأوضح “البقمي” في تصريحات للإخبارية، أن جهود الأمانة في إزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية مستمرة، خاصة في منطقة الجبهة الشمالية.

 

وأشار إلى أن منصة إحكام أعلنت عن فرصة تتيح للمواطن طلب تقدم ملكية للعقار الذي يملكه ومع الأسف بعض الحالات لا تكون دقيقة في بياناتها المقدمة وهذه تعد مخالفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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