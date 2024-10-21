شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجالات.. إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة التمكين الاقتصادي للمرآة الريفية

المرأة الريفية في السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلقت مؤسسة "ريف الأهلية" مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في المملكة.يأتي ذلك بهدف بناء قدرات المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، لإدارة وتنمية المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، وضمان جودة منتجاتها بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية.وتتضمن ثلاثة مجالات رئيسية (مجال الإدارة المالية وإدارة المشاريع والعقود، مجال التخصصات الفنية للمشاريع الريفية، مجال تفعيل التقنيات والآلات الحديثة بالمشاريع الريفية).وتركز مبادرة التمكين الاقتصادي للمرآة الريفية على بناء قدرات الممارسات السعوديات في مجالات التنمية الريفية المستدامة كالزراعة والحرف والمنتجات التحويلية المعتمدة على مدخلات زراعية.وتتضمن برامج متخصصة بالتأهيل المعرفي والفني، وطرق استخدام التقنيات الحديثة والتي تضمن زيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.وتسعى المبادرة إلى تعزيز مُمكنات المرأة الريفية في المملكة من خلال توفير الآلات والأجهزة اللازمة لرفع جودة التشغيل بالمشاريع الريفية الصغيرة والمتوسطة.تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها مؤسسة ريف الأهلية، والتي تهدف إلى إحداث تدخلات تنموية تحقق التنمية الريفية المستدامة في المملكة.وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريف الأهلية ثامر بن محمد البقمي بأهمية تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية المستدامة، والتزام المؤسسة ببذل المزيد لدعم جهود المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.