واللا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله

نقل موقع "واللا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله"، مشيرا الى أن "وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم".

كما اشار موقع واللا، الى أن "مبعوث الرئيس الاميركي جو بايدن، اموس هوكشتين سيبحث اليوم إمكانية التوصل لحل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين".