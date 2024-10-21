أكسيوس: هوكشتين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين

اشار موقع اكسيوس، الى أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين".
ولفت الى أن "إسرائيل قدمت لواشنطن وثيقة الأسبوع الماضي بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان"، موضحا أن "إسرائيل اشترطت لإنهاء حرب لبنان السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله".
وذكر أن "إسرائيل اشترطت لإنهاء حرب لبنان عمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني".
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