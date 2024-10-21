شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع مئات السلال الغذائية والصناديق الصحية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.400 فرد من الأرامل، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد لعام 2024.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.



1.420 سلة غذائية في قيرغيزستان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.420 سلة غذائية في مدينة أوش بجمهورية قيرغيزستان، استفاد منها 7.100 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قيرغيزستان لعام 2024.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.



432 حقيبة صحية في حلب

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 432 سلة غذائية و432 حقيبة صحية في مدينة جندريس بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 2.592 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا لعام 2024.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

