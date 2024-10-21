شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تغلق حدودها مع جزر القمر بسبب تفشى وباء الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة مدغشقر إغلاق الحدود مجددًا مع جزر القمر في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا في الأرخبيل وتفشيه في شرق أفريقيا.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء بمدغشقر، اليوم الأحد، أن السلطات الصحية تراقب عن كثب تطورات الوضع خاصة في دول الجوار، وقررت حظر دخول مواطني جزر القمر إلى مدغشقر حتى إشعار آخر.

وبحسب مقترحات وزارة الصحة العامة ووزارة النقل في الأرخبيل سيتم تعليق النقل البحري من جزر القمر لحين السيطرة على الوباء.

وقد أفادت مصادر من الوكالة البحرية والمائية أن 3 سفن في طريقها حاليًّا إلى مدغشقر، وقد تقرر وضع الركاب على هذه السفن في الحجر الصحي.