شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 13 ألف زيارة لتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت التأمينات الاجتماعية عن إحصاءات وأرقام السلامة والصحة المهنية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث نفذت "التأمينات" أكثر من 13 ألف زيارة توعوية ووقائية لفرق الالتزام والسلامة والصحة المهنية؛ كجزء من جهودها المكثفة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات.

جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره التأمينات الاجتماعية، حيث استعرضت في تقريرها دعمها المقدّم لـ 8.100 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية؛ والتي بدورها حققت التزامًا في معايير ومبادئ السلامة بلغت نسبته 92% بعد الزيارة الأولى. ورش توعية

كما أصدرت شهادة السلامة والصحة المهنية لأكثر من 24 ألف منشأة، وقدّمت 6 ورش توعوية خلال الربع الثالث 2024.

يشار إلى أن إحصاءات السلامة والصحة المهنية تعكس التزام التأمينات الاجتماعية في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة في بيئات العمل، مما يساهم في الحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات؛ حيث تمثل سلامة المشتركين هدفًا استراتيجيًا للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية والورش التوعوية مع أصحاب العمل.