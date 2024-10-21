شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى من النوع الثاني.. نصائح لتناول الطعام خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو مرض مزمن يؤدي إلى تراكم السكر الزائد في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم)، ويحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين (هرمون يحول السكر إلى طاقة) أو عندما يعجز الجسم عن معالجة الأنسولين بشكل جيد. ويعد تناول نظام غذائي متوازن أحد أفضل الطرق للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع health

تصبح الحياة مزدحمة ولا يمكنك دائمًا إحضار وجبة غداء، أو قد تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الأطعمة الموصى بها عادةً لمرضى السكري. في بعض الأحيان، يكون تناول وجبة سريعة خارج المنزل هو كل ما يمكن أو حتى متاح. و مع القليل من التخطيط، يمكنك الاستمتاع بوجبات مناسبة لمرضى السكري من مطاعم الوجبات السريعة المفضلة لديك.

نصائح لتناول الطعام خارج المنزل مع مرضى السكري من النوع الثاني

نظرًا لأن كل شخص لديه احتياجات غذائية فريدة ويستجيب بشكل مختلف لأنظمة غذائية وأطعمة معينة، فلا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، ومع ذلك، يمكن لأي شخص تقريبًا مصاب بداء السكري من النوع 2 الاستفادة من خطة وجبات متوازنة من الخضراوات والبروتين والكربوهيدرات.

عند تناول الطعام خارج المنزل، حاول استخدام ما يعرف باسم "طريقة طبق مرضى السكري". تتضمن هذه الطريقة ملء نصف طبقك بالخضروات غير النشوية، وربع الطبق بالبروتينات الخالية من الدهون، وربعه بالأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

وتشمل الطرق الإضافية لاتخاذ خيارات صديقة لمرضى السكري في مؤسسات الوجبات السريعة ما يلي:

مراجعة قائمة الطعام الخاصة بالمطعم مسبقًا: توفر أغلب المطاعم قوائم طعام عبر الإنترنت تحتوي على معلومات غذائية مفصلة، ويمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما ستطلبه قبل وصولك إلى خدمة توصيل الطلبات.

معرفة ما يجب تجنبه: عليك تجنب الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية المعالجة، والأطعمة المقلية، والأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف.

إجراء التبديلات: استبدل الأطعمة المقلية عالية الدهون ببدائل أكثر صحة. على سبيل المثال، قد تتمكن من استبدال شطيرة الدجاج المقرمشة بشطيرة دجاج مشوية. قد يكون لديك أيضًا خيار اختيار خبز القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض أو استبداله بالفواكه الطازجة أو السلطة الجانبية بدلاً من البطاطس المقلية.

ممارسة التحكم في الحصص: عندما تشتهي طعامًا معينًا تعرف أنه قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مارس التحكم في الحصص. يمكنك تقليل حجم وجباتك عن طريق اختيار وجبة صغيرة مشتركة بدلاً من وجبة متوسطة أو كبيرة. يمكنك أيضًا الطلب من قائمة الأطفال.

أفضل خيارات الأطعمة السريعة لمرضى السكري من النوع الثاني

إن معرفة ما يجب أن تطلبه من مطاعم الوجبات السريعة يمكن أن يساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي الخاص بمرض السكري، واستقرار مستويات السكر في الدم، واتخاذ خيارات أكثر تغذية دون التضحية بالراحة.

ضع في اعتبارك هذه الخيارات المناسبة لمرضى السكري إذا كنت تتوق إلى تناول وجبتك السريعة المفضلة أو تضطر إلى تناول وجبة خفيفة من محطة الوقود المحلية.

مطاعم الساندويتشات

تتيح لك معظم مطاعم الساندويتشات إنشاء الساندويتش الخاص بك، مما يجعل هذه المطاعم خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

عند عمل الساندويتش الخاص بك، قد ترغب في التخلي عن الخبز الأبيض واختيار خبز القمح أو الحبوب المتعددة بدلاً من ذلك للحصول على المزيد من الألياف، وامتصاص أبطأ للكربوهيدرات، وتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم.

تحتوي معظم لفائف القمح على حوالي 43 جرامًا من الكربوهيدرات وحوالي 5 جرامات من الألياف.