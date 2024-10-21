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شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى.
وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى.
نتيجة الاستطلاع
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