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وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى.

شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية