أخبار مصر

%66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى؟، أيد غالبية القراء مطالب  تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى.

وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط سارقى التيار الكهربائى.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements