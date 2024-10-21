"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة وقاعدة ومربض بيت هلل وتجمعَين لقوات العدو بموقع المالكية وشرقي مركبا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مساء يوم الأحد 2024-10-20، مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا مساء يوم الأحد، قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخيّة".

وأشار الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك مساء الأحد، تجمّعًا لقوّات العدو في موقع المالكية بصلية صاروخيّة".

أمّا البيان الرّابع، فذكر أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا مساء يوم أمس، تجمّعًا لقوّات العدو في الحارة الشّرقيّة لبلدة مركبا، بصلية صاروخيّة".

كما أعلن "حزب الله" في بيان خامس، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك مساء الأحد، مربض بيت هلل بصلية صاروخيّة".