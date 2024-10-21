غارات إسرائيلية استهدفت فروع "القرض الحسن" في العاقبية وحومين الفوقا ومشغرة

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارةً استهدفت مبنى جمعيّة مؤسّسة "القرض الحسن" في منطقة العاقبية- قضاء صيدا. وأغار الطّيران الحربي على مبنى فرع "القرض الحسن" في بلدة حومين الفوقا- قضاء النبطية. كما استهدفت غارة إسرائيليّة فرعًا تابعًا لمؤسّسة "القرض الحسن" في بلدة مشغرة- البقاع الغربي.

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