شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدّته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت "الخارجية القطرية" في بيان، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها. عدالة القضية الفلسطينية وجددت الوزارؤة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصادر محلية فلسطينية أفادت بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يوم الأحد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأمام باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.