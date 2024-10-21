شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجرالاثنين مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة من اتجاه حاجز الطور وتتمركز في منطقة رأس العين وشارع 10 بالمدينة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير في اللواء 401 بمعركة شمال قطاع غزة، ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، فإن عددا من القوات الإسرائيلية أصيب في المعارك بالقطاع.

وأفادت معلومات بأن العقيد إحسان دقسة (41 سنة)، قائد لواء المدرعات 401 في جباليا شمالي قطاع غزة، لقي حتفه في هجوم شنته الفصائل الفلسطينية، اعلى دبابة من طراز "ميركافا" غرب معسكر جباليا.