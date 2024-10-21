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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجرالاثنين مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة من اتجاه حاجز الطور وتتمركز في منطقة رأس العين وشارع 10 بالمدينة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير في اللواء 401 بمعركة شمال قطاع غزة، ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، فإن عددا من القوات الإسرائيلية أصيب في المعارك بالقطاع.

وأفادت معلومات بأن العقيد إحسان دقسة (41 سنة)، قائد لواء المدرعات 401 في جباليا شمالي قطاع غزة، لقي حتفه في هجوم شنته الفصائل الفلسطينية، اعلى دبابة من طراز "ميركافا" غرب معسكر جباليا.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد اللواء المذكور هو العقيد إحسان دقسة، مشيرة إلى أنه هو العقيد السادس الذي يسقط منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

 

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا في شمال قطاع غزة.

 

وأكدت أنها أنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقرب من منطقة الاتصالات غربي مخيم جباليا.

 

وتدخل غزة الأسبوع الثالث من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا، بعد أن أعلن عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بمنطقة تل السلطان في رفح، والتي نُقلت جثته إلى مكان سري لتخزينها وسط تقارير تتحدث عن أن "تل أبيب" سوف تستخدم الجثة كورقة للتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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