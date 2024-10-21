شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية والتصدى لـ25 عملية تقدم لجيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأكد الحزب التصدى لـ25 عملية تقدم لجيش الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم استهداف تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل ببلدة مارون الراس برشقة صاروخية.

كما أضاف الحزب أن قوات المقاومة استهدفت مربض بيت هلل برشقة صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الحارة الشرقية لبلدة مركبا وأيضا بموقع المالكية ومستعمرة كريات شمونة.