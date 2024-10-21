شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مستعدون للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج توفر الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية حيث يتم الكشف قبل الزواج بـ 6 شهور فى المبادرة.

وكات كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335