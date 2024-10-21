شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء معاناة المدنيين

73 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين المدنيين.واستنكرت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع.وشددت على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.وأكدت مصر ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورًا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.وحذرت مصر من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي.

واستشهد 73 فلسطينيًا وأصيب العشرات الليلة، في مجزرة مروعة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 73 شهيدًا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، من خلال قصفها عدة منازل.