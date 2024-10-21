شكرا لقرائتكم خبر عن 16 غارة إسرائيلية على مقرات مؤسسة "القرض الحسن" فى عدة مدن لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال شنت 16 غارة على مقرات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشهدت عدة مدن لبنانية، اليوم حركة نزوح فى بيروت وصيدا وبعلبك نتيجة القصف الإسرائيلى المكثف لمراكز لمؤسسة القرض الحسن.

يذكرأن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن ضربات موسعة في لبنان الليلة، موجها تحذيرات للقريبين من مقرات حزب الله بالابتعاد.

وأضاف: سنطلب من سكان بيروت إخلاء مواقع تستخدم لتمويل حزب الله، سنهاجم الليلة أهدافا اقتصادية مهمة لحزب الله في لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن رئيس بلدية صيدا اللبنانية الدكتور حازم خضر بديع، وبالتنسيق مع محافظ الجنوب بالإنابة الدكتورة هويدا الترك، ومع القوى الأمنية، عن اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية في مدينة صيدا، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف فروع مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان.



وقال بديع -وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه أعطى توجيهاته بالإخلاء الفوري لبلدية صيدا، ومقر الشرطة البلدية، وغرفة العمليات المشتركة لإغاثة النازحين من الجنوب اللبناني، وأيضًا إخلاء مركزي استضافة للنازحين في محيط شارع المصارف في المدينة، وتأمين نقلهم إلى مركزين بعيدين عن الشارع المذكور.



وأضاف بديع أن "التدابير تشمل أيضًا قطع طريق شارع المصارف من ساحة النجمة وصولًا إلى البوابة الفوقا بالاتجاهين كتدبير احترازي، بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة، كما أعطيت التعليمات لفرق الدفاع المدني وإطفاء بلدية صيدا والشرطة البلدية وفرق الصليب الأحمر اللبناني وهيئات الإسعاف والإنقاذ ليكونوا على أهبة الاستعداد تحسبًا لكل طارئ"، متابعًا: "سنبقى جاهزين لمواجهة كل الاحتمالات".