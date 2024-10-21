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شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" توقع اتفاقية لتقديم خدمات نوعية لموظفي القطاع العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم, اتفاقية تعاون مع الخطوط العربية السعودية.
وتستهدف الاتفاقية تقديم خدمات نوعية وخصومات عن طريق برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام "دوم".
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين مستفيدي برنامج الولاء الوظيفي "دوم" من موظفي القطاع العام من الحصول على خصومات متنوعة على الرحلات الداخلية والدولية المقدمة من السعودية؛ وفق اشتراطات ومزايا محددة ومن خلال استخدام تطبيق "دوم".
وتعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات، تعزيز مستهدفاتها في الوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات في مختلف القطاعات؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الموارد البشرية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري.
ويقدم برنامج الولاء الوظيفي "دوم" باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، حيث يستهدف أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.
وتهدف الوزارة من خلاله إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطهم الوظيفي.
وتستهدف الاتفاقية تقديم خدمات نوعية وخصومات عن طريق برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام "دوم".
خدمات نوعيةوقد وقع الاتفاقية التي جاءت برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبد الرحمن القاسم, كلٌ من مدير عام الإدارة العامة لدراسات الموارد البشرية التطويرية عامر بن عبدالله بن أحمد، ومدير عام المبيعات للإقليم الأوسط والشرقي عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالوهاب.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين مستفيدي برنامج الولاء الوظيفي "دوم" من موظفي القطاع العام من الحصول على خصومات متنوعة على الرحلات الداخلية والدولية المقدمة من السعودية؛ وفق اشتراطات ومزايا محددة ومن خلال استخدام تطبيق "دوم".
وتعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات، تعزيز مستهدفاتها في الوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات في مختلف القطاعات؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الموارد البشرية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري.
برنامج الولاء الوظيفي "دوم"كما تعمل على تفعيل استراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية؛ وتقديرًا وعرفانًا للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيمانًا بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.
ويقدم برنامج الولاء الوظيفي "دوم" باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، حيث يستهدف أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.
وتهدف الوزارة من خلاله إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطهم الوظيفي.