موسم الرياض ٢٠٢٤ يجذب مليوني زائر خلال أسبوع

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ (GEA)، اليوم) الأحد(، عن تحقيق موسم الرياض ٢٠٢٤ رقماً قياسياً جديداً بعدد زيارات بلغ مليوني زائر، وذلك خلال أسبوع من انطلاقته، مما يعكس الشغف الكبير بالموسم الذي ينتظره الجمهور سنوياً.

وتعمل خمس مناطق رئيسية ضمن الموسم، تشمل بوليفارد وورلد، المملكة أرينا، بوليفارد سيتي، The Venue، وحديقة السويدي.

فشهد بوليفارد وورلد هذا العام توسعة بنسبة ٣٠ في المئة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، مع إضافة العديد من الفعاليات والمناطق الجديدة التي أضفت أبعادًا مميزة على تجربة الزوار، مع زيادة عدد المناطق إلى ٥ مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي ٢٢ منطقة من عدة بلدان حول العالم، و٣٠٠ مطعم ومقهى، وأكثر من ٨٩٠ محل تجاري.

أما في المملكة أرينا، فأقيم نزال تاريخي شهد تتويج آرتور بيتربييف كبطل بلا منازع في وزن خفيف الثقيل، بعد فوزه على دميتري بيفول بقرار الأغلبية، في مباراة جسدت التنافس الشديد بين الملاكمين وأصبحت علامة فارقة في الملاكمة عالمياً.

وفيما يتعلق بمنطقة The Venue فقد انطلقت أولى فعالياتها في الموسم مع بطولة Six Kings Slam التي تعد أغلى بطولة تنس في العالم، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التصنيف العالمي، وهم كارلوس ألكاراز، يانيك سينر، رافاييل نادال، دانييل ميدفيديف، وهولغر رون.

وتحتضن حديقة السويدي هذا الأسبوع الفعاليات الهندية، التي تستمر حتى يوم بعد غدً (الثلاثاء)، التي تضم عروضاً شعبية، أطباقاً تقليدية، وحفلات غنائية، وسط إقبال كبير من الجالية الهندية والمقيمين ومحبي الثقافة الهندية.

ونجح “بوليفارد سيتي”، في جذب الزوار من خلال تجارب ترفيهية جديدة مثل لعبة ببجي موبايل وتجربة كونان، إلى جانب تنوع المطاعم والأجواء المميزة التي تحيط بالنافورة الراقصة.

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وبهذا التنوع والتميز، يواصل موسم الرياض ٢٠٢٤ تحقيق نجاحاته، مؤكداً مكانته كوجهة عالمية تجمع بين مختلف عناصر الترفيه في قلب المملكة.