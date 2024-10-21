السعودية | جدة: استعادة 27.5 ألف م2 من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

استعادت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، موقعين من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة 27.5 ألف م2، فيما أغلقت أحد مواقع الشاليهات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.

وجددت الأمانة تأكيدها تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خصوصاً في الخليج 365 الساحلية الحيوية، بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.

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