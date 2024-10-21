نوال الزغبي توجه رسالة حب قوية للبنان وسط الأزمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الأحداث المؤلمة التي يشهدها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، عبّرت النجمة نوال الزغبي عن مشاعرها الوطنية وحبها العميق لوطنها عبر كلمات مؤثرة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت الزغبي: “بكتب إسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حُبك ما في حبيب”، مما يعكس التزامها العاطفي تجاه لبنان وسط الظروف الصعبة التي يعيشها شعبه.

هذا المنشور جاء تعبيراً صريحاً عن شعورها بالانتماء للوطن ودعمها لبلدها في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدة أن حبها للبنان لا يقارن بأي شيء آخر.

يُذكر أن نوال الزغبي لطالما كانت صوتاً وطنياً مؤثراً، تستخدم فنها وكلماتها للتعبير عن أوجاع وآمال الشعب اللبناني، ولا سيما في أوقات الأزمات.