كريم عبد العزيز يعلّق على تكريمه بجائزة الإبداع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد النجم كريم عبد العزيز جائزة الإبداع عن دوره في مسلسل “الحشاشين”، وذلك في حفل creative industry summit الذي تُقدّم خلاله جوائز “رمضان للإبداع – اختيار الجمهور”.

وعرضت إدارة المهرجان فيديو لكريم وهو يقول فيه: “شكراً على الجائزة. كان أصعب دور قدّمته، وأُهدي الجائزة لحسام شوقي وفتحي إسماعيل، لأن كان ليهم دور رئيسي إن المسلسل يخرج للنور ربنا يرحمهم”.

وكان قد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: شريف سلامة وإنجى المقدّم وتامر حبيب وعصام عمر وركين سعد وسارة عبد الرحمن وحمزة دياب وعلي العربي وجهاد حسام الدين وياسمينا العبد وميرفت أبو عوف ومحمد حفظي وحسن أبو الروس ووليد المغازي وخالد مختار وأحمد فاضل والمخرج خالد الحلفاوي والمخرج عبد العزيز النجار.

من ناحية أخرى، يواصل كريم عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد “الأرض السودا”، حيث يتواجد حالياً في تركيا بصحبة الفنانين ياسمين صبري وإياد نصار، لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم الذي من المنتظر عرضه بداية العام الجديد 2025، وفور الانتهاء من تصوير المشاهد في تركيا سوف ينتقل فريق العمل إلى إيطاليا وإسبانيا لتصوير عدد من المشاهد هناك.

ويُعدّ فيلم “الأرض السودا” التعاون الأول بين كريم وياسمين، في حين شارك إياد نصار مع كريم عبد العزيز في أكثر من عمل فني، كان آخرها مسلسل “الاختيار 2″، الذي عُرض في موسم رمضان 2022.

فيلم “الأرض السودا” من إخراج بيتر ميمي، وبطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم محمود الجندي، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يُدعى “يوسف” ويكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.