قرار مفاجئ من يحيى الفخراني بشأن مشاركته في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان الكبير يحيى الفخراني صناع مسلسل “الأستاذ” باعتذاره عن عدم المشاركة في المسلسل الذي كان من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني القادم.

جاء هذا الاعتذار بعد ساعات قليلة من إعلان الشركة عن مشاركته في العمل، حيث أبلغ الفخراني الشركة بقراره الغياب عن الموسم الرمضاني وتأجيل المشروع إلى وقت لاحق.

يُذكر أن الفخراني شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “عتبات البهجة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، ودارت أحداثه حول وكيل وزارة سابق يواجه تحديات للحفاظ على استقرار عائلته.

إلى جانب الأعمال التلفزيونية، قدم الفخراني مسرحية “ياما في الجراب”، التي نالت استحسان الجمهور بمشاركة مجموعة من النجوم، من بينهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي.