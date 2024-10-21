انت الان تتابع خبر الدوائر العدلية وتحسين واقع السجون.. هذه ملفات لقاء رئيس الجمهورية ووزير العدل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء بحث جهود الوزارة في مجال تحسين واقع السجون والاهتمام بالدوائر العدلية، وتسهيل آلية الخدمات المقدمة للمواطنين".وبحسب البيان، أكد الرئيس حرص رئاسة الجمهورية على "دعم إجراءات الوزارة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان".

من جانبه، استعرض الوزير مجمل الأوضاع داخل الوزارة ودوائرها العدلية، وخطط الارتقاء بواقع العمل فيها، مثمنا دعم رئيس الجمهورية للوزارة وبما يسهم في تعزيز الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، بحسب البيان.

