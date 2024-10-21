رجل أسترالي يزعم أنه الابن السري للملك تشارلز ويطالب باختبار نسب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الصحافة العالمية مشتعلة بخبر الأسترالي سيمون تشارلز دورانت داي، الذي يدعي أنه الابن غير الشرعي للملك البريطاني تشارلز الثالث والملكة كاميلا، مطالباً بإجراء اختبار نسب يشمل 4 أفراد لتأكيد صحة ادعاءاته.

بحسب صحيفة “دايلي ميل”، ولد دورانت داي في 5 نيسان (أبريل) 1966 بمدينة بورتسموث في المملكة المتحدة، وتم تبنيه بعد 8 أشهر من ولادته. ويدعي الأسترالي أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت تعتبره حفيداً غير معلن، ويؤكد إصراره على مواصلة الإجراءات القانونية لإجبار الملك تشارلز على إجراء اختبار نسب.

لإثبات مزاعمه، نشر دورانت داي صورة مقارنة بين ملامحه وملامح الملك تشارلز على حسابه في فيسبوك، مدعياً أن الجانب الأيسر من وجهه يتطابق تماماً مع وجه الملك. كما أشار إلى ما وصفه بـ”تناقضات في ملامح الوجه” بينه وبين الأميرين ويليام وهاري.

كما كشف دورانت داي، الذي يبلغ الآن 58 عاماً، أن جدته بالتبني أخبرته قبل وفاتها بأنها كانت تعمل لدى الملكة البريطانية الراحلة، وأن تشارلز وكاميلا هما والداه الحقيقيان. ويدعم مزاعمه بإشارة إلى فترة اختفاء كاميلا عن الأنظار لمدة 9 أشهر قبيل ولادته، بينما كان تشارلز في أستراليا للدراسة.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يتحضران لزيارة أستراليا نهاية الأسبوع، ما دفع دورانت داي إلى إعادة نشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن قضيته، مطالباً بإجراء اختبار نسب لحل هذا اللغز الذي يعتقد أنه عمره 58 عاماً.