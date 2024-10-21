مي عز الدين تقيم احتفالية في كواليس مسرحيتها.. ما هي المناسبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجات الفنانة مي عز الدين والنجم عمرو يوسف زميلهما الفنان سليمان عيد بالاحتفال بعيد ميلاده في كواليس بروفات مسرحية “قلبي وأشباحه”.

وأقام أبطال المسرحية حفل عيد ميلاد مفاجئًا أحضروا خلاله تورتة كبيرة وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور.

يُذكر أن مسرحية “قلبي وأشباحة” هي العمل المسرحي الثاني لمي عز الدين الذي يعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض الذي سوف ينطلق خلال أيام قليلة، ويشاركها في بطولتها عمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار وإخراج محمد محمدي.

ويقوم صناع العمل خلال هذه الفتره بالعديد من البروفات النهائية بطريقة مكثفة استعداداً لعرض العمل ضمن موسم الرياض.

كانت مي عز الدين قد قدمت العام الماضي في موسم الرياض مسرحية “زواج اصطناعي”، وشاركها في بطولتها كل من: محمد أنور، بيومي فؤاد، دنيا المصري، مصطفى غريب، إيمان السيد، سليمان عيد.