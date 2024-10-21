جنيفر لورانس تدخل فصلًا جديدًا من حياتها العائليّة بعد الإعلان عن هذا الخبر

في إعلان مبهج أثار ضجّة كبيرة لدى المعجبين بها، أعلنت الممثّلة جنيفر لورانس أنّها حامل بطفلها الثّاني.

تمّ تأكيد الخبر من قبل الممثّلة التي أعلنت عنه في مقال لمجلة “فوغ” ومن خلال حسابها على إنستغرام يوم الأحد.

جنيفر لورانس وزوجها كوك ماروني، اللذان احتفلا بزفافهما في عام ٢٠١٩، لديهما بالفعل ابن يبلغ من العمر عامَين يدعى “ساي”.

اشتهرت لورانس بأدائها الجيّد في أفلام مثل “Silver Linings Playbook” و”The Hunger Games”، ولا تركّز على عائلتها فحسب، بل تعمل أيضًا على توسيع مسيرتها المهنيّة خلف الكاميرا. شركة الإنتاج الخاصّة بها، “Excellent Cadaver”، مكرّسة لإنشاء وثائق تسلّط الضّوء على قضايا المرأة والقضايا الاجتماعيّة.

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بينما تستعدّ لهذا الفصل الجديد في حياتها الأسريّة، لا يمكن المعجبين بها إلّا أن يشعروا بأنّ موضوعات الأسرة والأمومة يتردّد صداها أكثر من أيّ وقت مضى، خاصّة بعد الإصدار الأخير لفيلمها “Zurawski v Texas”.