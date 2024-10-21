ناقد فنّيّ يوجّه انتقادًا لاذعًا لتامر حُسني.. “مهزلة إنسانيّة”

وجّه النّاقد الفنّيّ المصريّ، عماد يسري، نقدًا لاذعًا للفنّان المصريّ، تامر حُسني، اتّهمه فيه بفبركة الأحداث في حفلاته لإعادة إحياء نجوميّته.

في التّفاصيل، أنّ “يسري” علّق ضمن برنامج “حضرة المواطن”، على التّدافع الكبير الذي حصل بين الجمهور الغفير في حفل تامر حسني الذي أحياه مؤخّرًا في الاسكندريّة، وأدّى إلى حالات إغماء بين المتفرّجين، إضافة إلى حالة “هرج ومرج” على المسرح الذي تسلّقه المعجبون، لالتقاط الصّور التّذكاريّة مع “حُسني”، بشكل مبالغ فيه.

في هذا الإطار، قال عماد يُسري، إنّه يشعر أنّ الموضوع فيه نوع من الفبركة، مبديًا استغرابه ممّا حدث، لأنّ تامر حُسني نجمٌ له حفلاته وجمهوره وليس جديدًا في عالم الحفلات وكان بإمكانه أن يتّفق مع شركة معيّنة لتنظّم الحفل، كي لا يحدث تدافع ومهزلة إنسانيّة.

وأضاف “يسري” أن تامر حُسني، كان يستطيع أن يضع بندًا جزائيًّا، في حال حدثت مشاكل في الحفل، وربّما حصلت بعض “التّمثيليّات” تجديدًا لجمهاريّته.

نذكر أنّ تامر حسني، أوقف الحفل المذكور، تجنّبًا للأذى الذي قد يتعرّض له جمهوره الذي لم يستجب إلى دعوة “حُسني” والمنظّمين، بالتزام أماكنه والهدوء.

وكان الحفل قد شهد أيضًا عرض زواج ألهب حماسة الجمهور.

في التّفاصيل، صعد الممثّل الشّاب شريف بديع، على المسرح وطلب من تامر حُسني، الفرصة كي يتقدّم بخاتم الزّواج لحبيبته الفنّانة جنّة عبد المنعم، التي وافقت على عرض الزّواج وسط تشجيع وحماسة كبيرة من الجمهور ومن تامر نفسه. (http://www.instagram.com/p/DBRBBNGo1dI/)

الجدير بالذّكر أنّ الحفل، تميّز بحضور آلاف الطّلّاب والخرّيجين من مختلف كلّيّات الجامعة.

تخلّل الحفل فقرات فنّيّة متنوّعة، قدّمها تامر حُسني، كعادته بحماسة كبيرة، إذ رافقته فرقته الاستعراضيّة. كما استضاف على المسرح مواهب صاعدة وسط تفاعل كبير من الطّلّاب.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نشير أنّ تامر حُسني، نشر أكثر من صورة من الحفل عبر “إنستغرام”، مؤكّدًا أنّه من أجمل الحفلات التي أحياها كما شكر إدارة الجامعة على اختياره للاحتفال بالعام الجديد وتكريم الطُّلّاب، الذين تمنّى لهم بداية جميلة لمرحلة جديدة ومستقبل عظيم لهم ولبلدهم مصر داعيًا بالنّجاح والتّوفيق لشباب الأمّة العربيّة.