بعد تصدرها.. أصالة تكشف صعوبات تسجيل “بعض الأحيان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصدرها قائمة الفيديوهات الموسيقية الأعلى مشاهدة، فور طرح أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” على قناتها بـ”يوتيوب”، نشرت النجمة أصالة بوستر الأغنية على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”. وعلقت أصالة على البوستر، كاشفة عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تسجيل الأغنية، حيث قالت: “هالأغنية حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب”.

وأوضحت أصالة أنها سجلت الأغنية في جلسة واحدة، مشيرة إلى أنها أدتها بعفوية وبتسلسل شعوري صادق. وأكدت: “غنيتها بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي”، مضيفة أن الأغنية تعتبرها “حبّة دوا للروح” في ظل الأزمات التي يشهدها العالم.

كما شكرت أصالة الأمير فيصل بن تركي بن ناصر على اختياره لها لأداء هذا العمل، مشيدة بتعاونها مع الملحن الكبير أحمد الهرمي والموزع زيد نديم.

وفي سياق آخر، تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.