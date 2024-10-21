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ترامب: سأعمل مع ولي العهد السعودي لإعادة السلام إلى المنطقة

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة خاصة مع قناة"العربية" بثتها مساء الأحد إنه سيعمل مع ، رئيس مجلس الوزراء الأمير ، من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وفي مقابلة حصرية لـ"العربية"، وصف ترامب العلاقات الأمريكية - السعودية بالجيدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنها كانت رائعة أثناء فترة رئاسته، وتعد علاقات عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وأضاف الرئيس السابق في سياق المقابلة أنه يحترم كثيراً العاهل السعودي الملك سلمان، كما يحترم كثيراً ولي العهد، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسناً.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره. وأضاف: "إنه يفعل شيئاً عظيماً، وهو رجل رائع".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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