السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بـ حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة وبراءته من تهمة تعاطي عقار الترامادول المحظور تداوله داخل مصر.

وقضت المحكمة ببراءة سعد الصغير من تهمة حيازة وتعاطي الترامادول بعدما أثبت الفحص الطبي حاجته، للعلاج بالدواء المحظور قانونا، وأن الأقراص المضبوطة تم الحصول عليها بطريقة شرعية وعبر وصفة طبية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز مواد ممنوعة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لمواد محظورة قانونا، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على عقار الترامادول المخدر.

ودفع محامي سعد الصغير، أثناء محاكمته ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، تأسيسا على تقرير اللجنة الطبية الذى أثبت إجراء المتهم عملية جراحية في قدمه تستدعى تعاطيه لعقار الترامادول المخدر، بما اتفق مع نتيجة تقرير التحليل الطبي الذى أجرى له وأثبت إيجابية العينة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت سلطات جمارك القاهرة من ضبط سعد الصغير أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من أمريكا، لحيازته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية تحتوي على مواد محظورة.

واستوقف مأمور الجمرك، سعد الصغير أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبعرض الصغير على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 كلف مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة بتفتيش حقيبته بواسطة الجهاز.

وتبين من خلال الفحص بجهاز الأشعة وجود كثافات عضوية داخل حقيبة سعد الصغير، فتم تفتيشها بشكل يدوي للتأكد من محتوياتها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط 9 عبوات تحتوي على مواد ممنوعة.

وحرر الأمن محضرا بالواقعة وأحيل الصغير إلى النيابة لمباشرة التحقيقات التي تشمل عرض المضبوطات على الطب الشرعي للتأكد من احتوائها مواد محظورة من عدمه.

للمزيد: القبض على سعد الصغير في المطار بحوزته ممنوعات

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».