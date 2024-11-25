شكرا لمتابعة خبر عن سعودي يشارك كرم الجزائريين معه أثناء تواجده بأحد المساجد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد من الألفة والحب، وثق أحد الشباب السعوديين في مقطع فيديو، كرم أهل الجزائر معه، وترحيبهم الكبير به.

وجاء الشاب وكان يرتدي الثوب والبشت والشماغ، فعرف الجزائريين جنسيته، ليبادروا بالترحاب به والسلام عليه، وذلك أثناء تواجدهم بأحد المساجد.

وتفاعل عدد كبيؤ كم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتتشر، حيث كتب أحدهم: “الله يديم المحبة”، وعلق آخر:” سافرت بلدان كتير ولم أرى سوى كل خير “.