السعودية | بدء تطبيق “التغليف الآمن” أثناء توصيل الطعام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض، تطبيق الالتزام بمعايير التغليف الآمن ضمن مبادرة “غلفها بزيادة”؛ لتأكيد وصول الأغذية والمشروبات بطرق أكثر أمانًا وبشكل محكم، قبل تسليمها.

وشددت أمانة المنطقة مع بدء تطبيق التغليف الآمن، على ضرورة التأكّد من سلامة الطلبات وخلوها من أي عبث لحظة استلامها، بهدف الحفاظ على سلامة صاحب الطلب، والإجراءات الوقائية، وتعزيز البيئة الآمنة المستدامة.

وأوضحت أن معايير التغليف الآمن، تشمل جودة وسلامة الغذاء، والتغليف المحكم والآمن للطلبات، وضمان منع العبث وسهولة رصده، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة سكان وزوار منطقة الرياض وحماية المستهلك.

وكانت أمانة الرياض وضعت مهلة تصحيحية 3 أشهر تنتهي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، قبل البدء بتطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة، ومدى التزام القطاعات بتطبيقها وبدء استقبال الملاحظات من المستهلكين بعد انتهاء المهلة.

وجاءت المبادرة بعد ما تم رصده من بلاغات سكان الرياض، ودراسة عدد من التجارب الإقليمية والعالمية، والاطلاع على الدراسات العلمية في مجال السلامة العامة، التي تستهدف المحافظة على سلامة الغذاء، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ومعرفة نقاط الضعف، وأساليب التعامل معها، وتطبيق اشتراطات الجهات ذات العلاقة في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك.

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