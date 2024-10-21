السعودية | وزير الصحة يعلن إطلاق “التوأم الرقمي”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن إطلاق “التوأم الرقمي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، “نريد أن تكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات العالمية من خلال نهج حكومي واحد تحت مظلة رؤية 2030، ومن خلال تطوير تنظيمات تدعم الاستثمار في الاختراع والابتكار، وبناء نظام صحي يطلق العنان لقوة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية المحلية وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وهذا ما يدفعنا للمضي قدماً في تحولنا الصحي بخطوات صحية وملموسة.

وأعلن الجلاجل خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحة العالمي اليوم (الاثنين)، إطلاق الجيل الثاني من مركز “تأكد”، وإطلاق التوأم الرقمي ليكون “انعكاس لصحتك في جوالك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، سيقوم التوأم بقراءة واقعك الصحي وسيقدم لك أفضل النصائح الطبية”.

وشهد ملتقى الصحة العالمي اليوم إطلاقات بقيمة أكثر من 50 مليار ريال.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم.

من جهة أخرى قال الجلاجل: “نفخر باعتراف منظمة الصحة بخلو المملكة من الدهون الملوثة، كما أعلنت المنظمة الأممية أن المملكة أول دول في المنطقة وصلت إلى مستوى النضج الرابع في نضج اللقاحات”.

وأشار إلى توسّع البورد السعودي ليصل إلى أكثر من 170 برنامجًا صحياً، ومنذ بدء برنامج التحول الصحي قبل 5 سنوات زدنا عدد المقاعد بأكثر مما تم في 20 عامًا لتصل إلى 7000 مقعد. مضيفاً: “حصل 3000 ممارس صحي دولي على البورد السعودي ليسهموا في سد الفجوة العالمية”.

ولفت إلى نمو الاستثمار في القطاع الصحي، خاصةً وأن المملكة الأعلى في استثمارات الرعاية الصحية بالمملكة، مستدلاً بطرح سليمان فقيه هذا العام في السوق الرئيسي.

وتوقع الجلاجل أن يتضاعف عدد المؤمن لهم في 2030 إلى 24 مليون شخص من 12 مليون بنهاية 2013، مقدراً حجم سوق التأمين الصحي في المملكة بـ40 مليار ريال.

ونوّه بنمو قطاع الأدوية بمعدل 9.3% وهو الأسرع نمواً بدول مجموعة العشرين. وتشير التوقعات إلى أنه سيصل إلى 72 مليار ريال بحلول 2030.

وكشف أن نموذج الرعاية الصحية الحديث يخدم 28 مليون مستفيد ضعف ما أُعلن خلال نسخة المتلقى العام الماضي، وبذراعة الرقمي قدم أكثر من 50 مليون موعد واستشارة افتراضية وخدم أكثر من 30 مليون مستفيد.

وأعلن الجلاجل عن منح الإقامة المميزة لأكثر من 2600 كفاءة صحية استثنائية.

وشهد ملتقى الصحة العالمي الإعلان عن توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد “GMP” بين شركة صحة القابضة وشركة “بوسطن أونكولوجي”.

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