السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًا بالتزامن مع انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2024م تحت شعار “استثمر في الصحة”، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة الملتقى في الفترة من (21-23 أكتوبر 2024م).

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