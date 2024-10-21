الامارات | هواية غير لائقة تودي بشاب يوناني إلى المحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض على شاب يوناني يبلغ من العمر 28 عامًا بسبب هواية غريبة جداً وغير لائقة.

فقد تكرر تسلل الشاب غريب الأطوار إلى منازل جيرانه لاستنشاق رائحة أحذيتهم، ما تسبب في إزعاجهم رغم توسلاتهم له بالتوقف.

وقُبض عليه أخيراً بعدما تم استدعاء الشرطة حين وُجد في حديقة منزل أحد جيرانه يشم الأحذية، حيث تبين أن هذه ليست المرة الأولى، فقد قام بذلك على مدار 6 أشهر.

وقال الرجل اليوناني المتهم لمحكمة سالونيك، إنه لم يتمكن من تفسير سلوكه، الذي أوضح أنه سبب له إحراجا كبيرا، وأكد أنه لم يكن ينوي مخالفة القانون أو إيذاء أي شخص، ومن ناحية أخرى شهد الجيران بأنه لم يظهر أي علامة على العدوان خلال زياراته الليلية لمنازلهم.

وتم القبض على الرجل قبل فجر يوم 8 اكتوبر في بلدة سيندوس الصغيرة، على بعد حوالي تسعة أميال (15 كيلومترًا) غرب سالونيك، وأُمر بحضور جلسات علاج لتعديل سلوكه.