الأرصاد: نوة الصليبة بالإسكندرية غير ممطرة وتستمر 3 أيام

الشارقة - اميمة ياسر - استعرضت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والنوة التي من المتوقع أن تضرب الإسكندرية خلال الساعات المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة«، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إنّ هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بسبب وجود نشاط الرياح التي تشعر المواطنين بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن موسم النوات بدأ في الإسكندرية بنوة الصليبة وهي نوة غير ممطرة وتستمر لـ3 أيام وتشهد نشاط الرياح وليس هناك فرص الأمطار.

وأضافت أن نشاط الرياح يستمر لنهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن درجة الحرارة ما بين 28 لـ29 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك برودة فترات الليل.

وتابعت: «فرق درجات الحرارة تجعلنا نتعرض للإصابة بنزلات البرد.. ولابد من ارتداء الملابس الخرافية عند الخروج في الصباح الباكر».