شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين العرب.

وأعلن العسومي خلال المؤتمر، إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، التي تتضمن قضايا، تمكين البرلمانيات وبناء القدرات، وتعزيز فرص النساء للإسهام في العمل البرلماني، ودور البرلمانات في دعم وتمكين المرأة.

خطة عمل متكاملة

وقال العسومي إن البرلمان العربي يضع قضايا المرأة العربية ضمن أولوياته، موضحًا أن خطة عمل متكاملة جرت بلورتها منذ ترؤسه البرلمان، لدعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها، تشتمل على عدة أركان، منها بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في المجالات كافة.



وأشار إلى إطلاق برنامج أول "دبلومة" تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، عن المهارات الحديثة للعمل البرلماني.

وأوضح أن استراتيجية البرلمان العربي تضمنت إعداد قوانين عربية استرشادية تسهم في تمكين المرأة العربية، إذ أقرت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية لتكون أداة جامعة وشاملة للكثير من الجهود التي بذلها البرلمان العربي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنها "مرجعية استرشادية لكل الدول العربية" لتحديث تشريعاتها.