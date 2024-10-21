شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. 133 جلسة ومحاضرة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بالقاهرة فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المختصين في مجال الصحة والسكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر انعقاد 133 جلسة نقاشية وحوارية ومحاضرات علمية وورش عمل عن مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، من خلال 5 محاور رئيسية.

محاور المؤتمر

المحور الأول "الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية"، والثاني "بناء نظم صحية مرنة"، والثالث "تمكين الأفراد والمجتمعات"، والرابع "التكيف مع عالم متغير"، والمحور الخامس "المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية".





ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى 25 أكتوبر الحالي، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتمنية البشرية، وتعزيز الصحة والرفاة والعدالة، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.